Al-Khelaifi: “Neymar e Mbappé resteranno. Siamo felici dopo molte delusioni in Europa” (Di giovedì 13 agosto 2020) Nasser Al-Khelaifi, patron del Paris Saint-Germain, dopo la vittoria di ieri contro l’Atalanta ai microfoni di RMC Sport ha commentato il passaggio del turno, la prima semifinale per lui: “E’ una giornata speciale. E’ il cinquantesimo del club e vincere così è davvero magnifico, speciale direi. Può essere uno sblocco mentale dopo più delusioni in Europa. I ragazzi hanno dato il 200%, sono fiero e li ringrazio. Tutti, anche il tecnico e lo staff, sono davvero contento. Tutti ci dicevano che non eravamo pronti e abbiamo dimostrato il contrario, con una buona mentalità. Nel secondo tempo abbiamo dominato la partita. Neymar? Lui è uno dei cinque migliori giocatori del mondo, forse anche tra i tre. Era ovviamente l’uomo della partita. Penso che sia lui ... Leggi su alfredopedulla

