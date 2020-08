Abusa di aspiranti attrici, arrestato finto regista a Roma (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSA, - Roma, 13 AGO - Organizzava finti casting per film inesistenti, attirando giovani aspiranti attrici, ignare di tutto, di cui poi Abusava. Per questo un 40enne, che si spacciava regista, è stato ... Leggi su corrieredellosport

Organizzava finti casting per film inesistenti, attirando giovani aspiranti attrici, ignare di tutto, di cui poi abusava. Per questo un 40enne, che si spacciava regista, è stato arrestato a Roma dai carabinieri.