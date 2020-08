1 minuto in Borsa 13 agosto 2020 (Di giovedì 13 agosto 2020) (TeleBorsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che fanno un passo indietro. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto viaggi e intrattenimento (+1,12%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario (-1,15%). Sul mercato valutario, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,56%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Spagna, pari a -0,6%, e in Germania, dove il valore è -0,1%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.Domani, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sul PIL. Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future ... Leggi su quifinanza

