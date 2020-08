Xbox Series X uscirà a novembre. Niente Halo Infinite? ci saranno migliaia di giochi da 4 generazioni Xbox (Di mercoledì 12 agosto 2020) E' stato recentemente confermato che Halo Infinite arriverà nel 2021, in quanto 343 Industries necessita di un po' più di tempo per completare il lavoro sul gioco.Tuttavia, questo rinvio non influenzerà il lancio di Xbox Series X che avverrà nel mese di novembre. Dalle pagine di Xbox Wire leggiamo:"Abbiamo molto per tenervi occupati fino all'arrivo di Chief: ci saranno migliaia di giochi provenienti da 4 generazioni a cui giocare quando Xbox Series X sarà lanciata a livello globale a novembre e oltre 100 titoli ottimizzati sono previsti quest'anno, creati per sfruttare appieno la ... Leggi su eurogamer

