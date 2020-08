VIDEO | Offese all’Islam su Facebook causano scontri e morti in India (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA – Sono almeno tre le persone che hanno perso la vita negli scontri tra forze di polizia e gruppi di manifestanti scesi in strada nella citta’ indiana di Bengalore, nello stato meridionale di Karnataka, per protestare contro un post apparso su Facebook ritenuto offensivo nei confronti del Profeta Mohammad. Il contenuto incriminato e’ stato poi cancellato da Facebook, mentre l’autore del post e’ stato arrestato. Secondo il quotidiano locale The Times of India, a pubblicare il commento all’origine delle proteste e’ stato il nipote di un deputato all’Assemblea legislativa locale, appartenente al partito di opposizione dell’Indian National Congress (Inc), la cui casa e’ stata data alle fiamme dalla folla. I manifestanti hanno anche attaccato una stazione di polizia e bruciato diversi veicoli. Secondi il commissario di polizia locale, Kamal Pant, “la polizia non ha avuto altra scelta che far fuoco e tre persone hanno perso la vita”. Il funzionario ha detto alla stampa locale che 110 persone sono state arrestate. Fra le persone messe in stato di arresto dalla polizia, riferisce sempre Times of India, ci sono anche sei esponenti del Social Democratic Party of India (Sdpi), partito politico connesso all’organizzazione di matrice islamista del Popular Front of India (Pfi), ritenuto da alcuni estremista. Numerosi gli inviti alla calma arrivati dalla politica. Uno dei leader dell’Inc locale, Dinesh Gundu Rao, ha invitato i manifestanti ad attendere che “la giustizia faccia il suo corso”, evidenziando che la violenza “non e’ la risposta”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | Offese all’Islam su Facebook causano scontri e morti in India Coronavirus, in Sardegna la movida è salva: le discoteche restano aperte Usa, Biden sceglie la ‘combattente’ Kamala Harris come sua vice Coronavirus, Putin: “Abbiamo il vaccino, iniettato anche a mia figlia” A una settimana dall’esplosione, cortei a Beirut “per una nuova Nazione” Si è dimesso il premier libanese Diab: “Sconfitti da corruzione endemica” Leggi su dire

elvi_or : Pochi minuti prima di leggere questo, ho letto i peggio titoli, dati ad @ElettraLambo per un video dove indossa pan… - Danielamancino2 : RT @AnnaLepore62: Buonanotte a tutte ?? speriamo in un giorno migliore domani di pace e serenità e che metta un po' di buon senso nella test… - AnnaLepore62 : Buonanotte a tutte ?? speriamo in un giorno migliore domani di pace e serenità e che metta un po' di buon senso nell… - MaryEspo1926 : RT @myangels1d: sono stufa, ogni volta che tutti potremmo gioire perché escono foto/video di C e Ö ci sono sempre offese, frecciatine ecc.… - FragileAnche : RT @myangels1d: sono stufa, ogni volta che tutti potremmo gioire perché escono foto/video di C e Ö ci sono sempre offese, frecciatine ecc.… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Offese VIDEO | Offese all'Islam su Facebook causano scontri e morti in India - DIRE.it Dire Il video del poliziotto di Vicenza che stringe al collo un ragazzo nero

Un video girato alle 18 del pomeriggio del 10 agosto. Le immagini che vengono postate su Instagram dall’account @cocolosanches sono davvero incredibili e si fa fatica a trovare una apparente giustific ...

M5S, Cacciatore: contro di me insulti, offese w minacce

Roma, 10 ago. (askanews) - "Frasi come: "Falso giuda", "cerebroleso", "l'unica cosa che puoi fare è suicidarti, così ti togli dal cazzo". Quello che trovate nel video qui sotto è solo un campionario d ...

Un video girato alle 18 del pomeriggio del 10 agosto. Le immagini che vengono postate su Instagram dall’account @cocolosanches sono davvero incredibili e si fa fatica a trovare una apparente giustific ...Roma, 10 ago. (askanews) - "Frasi come: "Falso giuda", "cerebroleso", "l'unica cosa che puoi fare è suicidarti, così ti togli dal cazzo". Quello che trovate nel video qui sotto è solo un campionario d ...