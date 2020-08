Tortino di patate e zucchine (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il è una ricetta veramente comoda, da utilizzare come piatto unico oppure come antipasto o ancora all’interno di aperitivi e cene a buffet. Vedrete che questa ricetta piacerà e non avanzerà nemmeno un pezzetto. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 2 zucchine grandi2 patate grandi120 g di prosciutto cotto120 g di scamorza a fette50 g di parmigiano reggiano grattugiato3-4 cucchiai di panna da cucina2 cucchiai di pangrattatoSale fino q.b.1 cucchiaio di olio evoPer preparare il iniziate lavando bene e sbucciando le patate, poi fate lo stesso con le zucchine e lavate bene sotto l’acqua corrente fredda. Tagliate sia le patate che le zucchine e sciacquate ancora le patate sotto ... Leggi su termometropolitico

nichel_free : Ricette senza Nichel: TORTINO SALATO VEGETARIANO ZUCCHINE PATATE E RICOT... - expellharry : Polpo su tortino di patate - 83asTTPZjf7xnbb : RT @czoco: - czoco : - demetrafood : TORTINO DI PATATE CON CARCIOFI E SALSICCIA AL RISTRETTO DI VINO ROSSO E MIRTO INGREDIENTI PER 4 PORZIONI Patate 20… -

Tramonto DiVino, andato in scena nella splendida piazza “Spose Marinai d’Italia” di Cesenatico, vede ancora una volta protagonisti i salumi DOP piacentini. Sul palcoscenico come sempre i vini e i prod ...

