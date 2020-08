Test per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - Test per la ricerca del coronavirus per chi rientra in Italia da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Il governo si appresta a varare un'ordinanza per rallentare il contagio nel Paese. Nel giorno in cui si registra un ulteriore aumento del numero di malati, Roberto Speranza presenta ai presidenti di regione le ipotesi allo studio e il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, auspica una condivisione del piano che dovrà essere messo in atto - afferma - già dalle prossime settimane. Tre le possibili soluzioni: sottoporre chi rientra a Test antigene nei luoghi in cui arrivano (nei porti o negli aeroporti, ad esempio), introdurre l'obbligo di presentare un certificato di Test negativo ... Leggi su agi

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva… - davidealgebris : Penso sia positiva la ricandidatura della Raggi a Roma. Sara' il vero test per capire se i Romani vogliono una cit… - Agenzia_Ansa : Test per rientri da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Verso una stretta sulle discoteche #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Italia : Test per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta - Nientefardolce_ : RT @robersperanza: Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da C… -