Sport Mediaset – Inter e e Napoli tornano a pensare allo scmabio Allan-Vecino (Di mercoledì 12 agosto 2020) Possibile scambio tra Inter e Napoli Si iniziano a delineare le strategie de club in vista della prossima sessione di calciomercato e Sport Mediaset riporta come si sarebbe riaccesa l’idea di uno scambio tra Inter e Napoli con Matias Vecino che raggiungerebbe il capoluogo campano con Allan che farebbe il percorso inverso. I due club avano parlato del possibile scambio già nel mercato di gennaio salvo poi rimandare ogni discorso. Sul brasiliano del Napoli, che con Gattuso in panchina ha trovato meno spazio, c’è sempre l’Everton di Ancelotti che a gennaio aveva sondato il terreno anche con il club nerazzurro per l’uruguaiano salvo poi non trovare l’intesa sulla valutazione. ... Leggi su intermagazine

Marotta fiuta il colpo Allan: l'outsider è l'Everton di Ancelotti

Lazio, si dimette il fisioterapista Maggi: diede del "terrone" a Gattuso

Durante l'ultimo Napoli-Lazio ci furono momenti di tensioni tra le panchine delle squadre. Alex Maggi, fisioterapista biancoceleste, inveì verso il tecnico azzurro Gennaro Gattuso: "Terrone di m...a".

