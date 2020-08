Sky, Ilaria D’Amico dice addio al calcio: la decisione (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sky, Ilaria D’Amico dice addio al calcio: la bellissima conduttrice ha deciso di dedicarsi ad altro e presenterà un nuovo programma Ilaria D’Amico è stata per anni la signora del calcio italiano. Dopo aver condotto magistralmente ogni domenica Sky calcio Show, nei pre e post gara dei week end della Serie A, si era trasferita … L'articolo Sky, Ilaria D’Amico dice addio al calcio: la decisione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ilaria D’Amico lascia il calcio. Dopo la Champions League, la giornalista sportiva ha deciso di abbandonare quel settore che per più di vent’anni l’ha accolta, facendola diventare un’icona del mondo c ...Ilaria D’Amico, giornalista di Sky Sport, lascia la conduzione dello studio Champions per dare il via a un talk di informazione. Lo ha annunciato in un’intervista al Corriere della Sera: “Dopo 23 anni ...