Serie B, playoff: il Frosinone ribalta e va in finale con lo Spezia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Frosinone la ribalta e vola in finale con lo Spezia. I ciociari passano subito in vantaggio al 7′ con Ciano che da distanza ravvicinata apre il piattone e mette a sedere Di Gregorio. Il raddoppio dei ciociari arriva al 15′ con Novakovich. Nella ripresa ci prova il Pordenone a riaprire la sfida ma al triplice fischio festeggiano i laziali che volano in finale di playoff e incontreranno lo Spezia di Italiano. finale in programma domenica 16 agosto alle ore 21 e poi il ritorno il 20 agosto. Foto: sito ufficiale Frosinone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

