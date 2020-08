Sardegna, le discoteche restano aperte fino al 31 agosto: l’ordinanza della Regione salva la movida di Ferragosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Inviti e locandine stampati, annunci sulle bacheche Facebook, deejay e personale supplementare già ingaggiati. E migliaia di giovani pronti a fare il pienone di musica per il giorno di Ferragosto. Dopo il caos delle scorse ore, quando era emerso che il 31 luglio era scaduto il provvedimento che consentiva l’apertura di discoteche e locali notturni, è arrivata in serata l’ordinanza della Regione Sardegna che “salva” la movida estiva sull’isola, consentendo l’attività delle sale da ballo all’aperto fino al 31 agosto. Supportato dal parere del Comitato tecnico scientifico e rafforzato da un ordine del giorno approvato martedì sera all’unanimità dal Consiglio ... Leggi su ilfattoquotidiano

