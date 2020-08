Non solo senza mascherina, gaffe per Di Maio. Occhio chi spunta al suo fianco: è subito pioggia di insulti | Guarda (Di mercoledì 12 agosto 2020) La camicia azzurro mare, il sorriso durbans, la pelle così abbronzata che ricorda quella degli sbarcati a Lampedusa: il nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, stavolta è andato "in missione" a San Gavino, in Sardegna, con la fidanzata Virginia Saba. Poteva essere una vacanza come un'altra, del resto è agosto e i parlamentari fanno lunghe ferie, invece il grillino ha voluto immortalare il momento in un selfie di gruppo con allegre coppie e l'amico Andrea Scanzi, giornalista del Fatto quotidiano nonché attore e opinionista tv diventato celebre mesi fa per avere negato in un video i rischi del Covid. «Ma quale pandemia!», urlava fasciato in un giubbino di pelle da centauro, gli occhiali da sole e l'intercalare da saputello, «lo volete capire o no che si tratta di un semplice raffreddore, non è una malattia mortale! ... Leggi su liberoquotidiano

SkyTG24 : “Ridere non è solo contagioso, ma è anche la migliore medicina” diceva il dottor Hunter in Patch Adams. 6 anni fa c… - borghi_claudio : Su tutti i giornali di oggi ci sono la bellezza di TRE articoli sul SURE di cui DUE sono interviste a CONTE E GENTI… - AnnalisaChirico : Il bonusCovid non lo hanno preso solo i 5 parlamentari ma anche navigator e notai, professionisti vari che hanno in… - zama_zamy : @Anna52739494 Secondo me il vaccino russo sarà la vodka. È solo un operazione di facciata per non farsi rompere le… - laRoyalBlood_ : @AndrewBrands - e ben altro. Poi sei libero di avere un opinione tua e non sono qua per cambiarla ma ciò dimostra… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Immigrazione e non solo. La diplomazia italiana in azione in Libia. Ecco come Formiche.net Caltanissetta: “Divide et Impera” ed il gioco è fatto

Sono anni che amministro gruppi social e di conseguenza osservo, magari più di altri o in maniera diversa, post e commenti. Mi spiace dirlo ma non sono per nulla soddisfatto di come la comunità nissen ...

La scelta di Katrina: si licenzia per vivere negli anni ’50. Missione, provocazione o marketing?

Una vita che può apparire anacronistica. Katrina Holte, trentenne dell’Oregon, dice di essere talmente appassionata dello stile anni ’50 che ne ha fatto una scelta di vita. Non solo nel look. Ha infat ...

Sono anni che amministro gruppi social e di conseguenza osservo, magari più di altri o in maniera diversa, post e commenti. Mi spiace dirlo ma non sono per nulla soddisfatto di come la comunità nissen ...Una vita che può apparire anacronistica. Katrina Holte, trentenne dell’Oregon, dice di essere talmente appassionata dello stile anni ’50 che ne ha fatto una scelta di vita. Non solo nel look. Ha infat ...