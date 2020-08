“Non si può escludere”. Viviana Parisi, dall’autopsia un elemento importante. E ora prevale un’ipotesi tragica sul piccolo Gioele (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Non ci sono ferite da arma da taglio o da fuoco sul corpo di Viviana Parisi”. E’ quanto emerge dall’autopsia eseguita ieri sera all’ospedale Papardo di Messina. La conferma arriva dall’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia del marito della donna. Il suo corpo “presenta ferite compatibili con una caduta”. Quindi “non è stata colpita con un’arma”. “Secondo quanto è emerso ieri dopo l’autopsia e visto che le ricerche proseguono a Caronia e Sant’Agata di Militello negli stessi punti degli altri giorni riteniamo che l’ipotesi che si sta perseguendo sia quella del suicidio di Viviana”, ha aggiunto il legale, spiegando che le fratture e le ecchimosi” riscontrate sono compatibili con una caduta dall’alto”, ad ... Leggi su caffeinamagazine

luigidimaio : Ho firmato la dichiarazione per autorizzare l’Inps a rendere pubblici i miei dati. Io non ho nulla da nascondere. E… - matteosalvinimi : CAOS CLANDESTINI A BISCONTE (MESSINA). I CITTADINI DISPERATI: 'NON SE NE PUÒ PIÙ!'. IL SINDACO DE LUCA: 'SE IL 23 A… - 6000sardine : Un ragazzo che non porge subito dei documenti può essere trattato in questo modo? Ciò che è accaduto a Denis a… - Izanamiel : RT @Biancaneuro: Se una ragazza lesbica può controllarsi quando vede una ragazza che le piace vestita in modo provocante e un maschio invec… - odd_ark : RT @etaminful: Uno non può stare al sicuro neanche in uno sperduto paesino di montagna ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Non può