In Liguria 26 nuovi positivi, di cui due alla Spezia rientrati da una vacanza a Corfù (Di mercoledì 12 agosto 2020) Toti: «Più della metà derivano dal Savonese in cui era stato individuato un cluster, una grigliata dove un positivo ha contagiato molte persone» Leggi su ilsecoloxix

La Spezia - Un nuovo ospedalizzato in Asl 5 e i casi totali in provincia della Spezia sono quattro in più rispetto a ieri che passano a 30. Due dei quattro nuovi positivi sono da contatti dai turisti ...

