Gruppo Credito Fondiario, risultati in crescita nel primo semestre (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo Credito Fondiario chiude il primo semestre dell’anno registrando un margine di intermediazione pari a 57,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 38,9 milioni al 30 giugno 2019, e un risultato consolidato netto pari a 7,3 milioni di euro (5,2 milioni al 30 giugno 2019). Il margine di interesse del Gruppo Credito Fondiario si presenta positivo per 39,3 milioni di euro ( 23,3 milioni al 30 giugno 2019), e le commissioni nette sono pari a 18 milioni di euro (14,1 milioni al 30 giugno 2019), trainate principalmente dall’attività di special servicing. L’operatività caratteristica del Gruppo è proseguita nel corso del 2020, con l’ottenimento sia di ... Leggi su quifinanza

