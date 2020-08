Ghoulam saluta Callejon: “Orgoglioso della nostra amicizia, sei un modello da imitare” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo Koulibaly, anche Ghoulam saluta Callejon che lascia il Napoli e Napoli. Questo il commento del difensore sul suo profilo instagram: “Ogni partita, ogni allenamento. Sei stato il modello da imitare, l’esempio da seguire. Ma sei e sarai sempre unico e inarrivabile. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Chapeau, José María Callejón. Sono orgoglioso della nostra amicizia.” View this post on Instagram Ogni partita, ogni allenamento. Sei stato il modello da imitare, l’esempio da seguire. Ma sei e sarai sempre unico e inarrivabile. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Chapeau, José María Callejón Sono orgoglioso della ... Leggi su alfredopedulla

sscalcionapoli1 : Ghoulam saluta Callejon: 'Sei stato stato sempre l'esempio da seguire, sarai unico e irripetibile'… - news24_napoli : Napoli, anche Ghoulam saluta Callejon: “Sei stato un modello, sarai… - 100x100Napoli : Anche #Ghoulam saluta #Callejon - MondoNapoli : Ghoulam saluta Callejon: 'Sei e sarai sempre unico e inarrivabile” - - tuttonapoli : Ghoulam saluta Callejon: 'Sei stato stato sempre l'esempio da seguire, sarai unico e irripetibile' -