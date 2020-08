Ed Sheeran papà, sua moglie Cherry Seaborn è incinta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ed Sheeran papà nelle prossime settimane. Lo rivela il The Sun. Il cantante è in procinto di diventare padre dal momento che sua moglie, Cherry Seaborn, è incinta. La gravidanza è stata tenuta segreta dalla coppia fino al nono mese. Cherry Seaborn è infatti già entrata nelle ultime settimane di gestazione e nei prossimi giorni potrebbe dare alla luce il primogenito di Ed Sheeran. A svelare l'imminente lieto evento alla stampa è stata una fonte vicina ai due. Negli scorsi giorni, la redazione del The Sun ha ricevuto indiscrezioni da parte di un insider che ha comunicato la nascita di un bimbo addirittura entro la fine dell'estate: per la coppia è quindi giunto il momento di comunicarlo ad ... Leggi su optimagazine

mtvitalia : Ed Sheeran e Cherry Seaborn stanno aspettando il loro primo figlio ???? - ssvnflower : raga ma io piango - mharsworld : ED SHEERAN DIVENTERÀ PAPÀ PIANGO L’OCEANO - flawslou : NO NON HO CAPITO SCUSATE FERMATE IL GIOCO ED SHEERAN DIVENTA PAPÀ? ED SHEERAN????? - zazoomblog : Ed Sheeran sarà papà: Cherry Seaborn è incinta - #Sheeran #papà: #Cherry #Seaborn -

Ultime Notizie dalla rete : Sheeran papà Il padre di Robert De Niro: travolto dall'abisso (e da Anaïs Nin) Pangea.news