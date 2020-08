Casi in aumento ma ai ravers non importa: in Francia tekno party con 10mila persone (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il coronavirus non ha fermato la festa illegale organizzata in un parco naturale nel Sud-Est del paese. Gli agricoltori... Leggi su europa.today

weareafterhours : I casi di positività #Covid19 tra i giovani sono in aumento. Abbiamo fatto tanto per la tutela della nostra comunit… - rtl1025 : ?? Salgono i contagi per #coronavirus in #Italia: sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del… - Agenzia_Ansa : Piano del ministero contro l'aumento dei casi di #coronavirus in autunno #ANSA - angeloghinelli : RT @La7tv: #inonda Andrea #Crisanti: 'Italia con tasso di contagio basso? Cercherei di capire come fanno i tamponi in Francia, Germania, Sp… - princigallomich : Coronavirus, Piano del Ministero contro eventuale aumento casi autunno -