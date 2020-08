Carolyn Smith, incidente in casa: il video con gli aggiornamenti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Brutta avventura per Carolyn Smith: prima di partire delle ferie, la coreografa di Amici, ha avuto un incidente domestico che poteva finire molto male. Caduta in casa prima della partenza Spesso la coreografa Carolyn Smith racconta scampoli della sua vita quotidiana ai suoi follower, ed anche questa volta ha voluto condividere una piccola disavventura con i fan: “Ieri è stata una giornata veramente faticosa“, ha raccontato, spiegando cosa le era successo poco prima di partire con la famiglia e i cani: “Dopo che abbiamo fatto il nostro rinnovo della patente nautica e poi a casa a fare le valigie. Prima di partire però, volevo fare una cosa veloce e sono caduta giù dalle scale e questa è una cosa talmente ... Leggi su thesocialpost

infoitcultura : Carolyn Smith si sfoga: 'Chemio in lockdown una tragedia, 5 anni di cure. Non merito questi attacchi' - infoitcultura : Carolyn Smith, cattive notizie. E’ di nuovo in ospedale - infoitcultura : Carolyn Smith: “La prima chemio del lockdown è stata una tragedia. Pensateci prima di attaccarmi” - infoitcultura : Carolyn Smith: “Chiamare Spa Day la chemio è il mio modo di affrontarla” - infoitcultura : Carolyn Smith e la chemioterapia, cosa è accaduto durante il lockdown -