Bloodborne per PC sembra molto vicino. Il gioco sarebbe stato sottoposto a nuovi playtest a luglio (Di mercoledì 12 agosto 2020) La presunta versione PC di Bloodborne sarebbe stata presumibilmente sottoposta a un grande ciclo di playtest il mese scorso.PC Gaming Inquisition, che ha parlato del porting del gioco PS4 a giugno, ha recentemente rivelato che questo round di playtest ha affrontato la maggior parte dei problemi riscontrati.Stando a quanto emerso, "c'è stato un altro grande round di playtest per il porting su PC a luglio per risolvere i problemi che sono stati rilevati durante i precedenti test".Leggi altro... Leggi su eurogamer

Miki_2313 : RT @Eurogamer_it: Nuovi rumor suggeriscono l'arrivo di #Bloodborne per PC. - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: Nuovi rumor suggeriscono l'arrivo di #Bloodborne per PC. - Eurogamer_it : Nuovi rumor suggeriscono l'arrivo di #Bloodborne per PC. - Ichigo61873 : @Tanzen Penso di restare su playstation data la grande presenza di giochi di stampo giapponese(di cui sono appassio… - giacomodalpo : ogni momento è buono per accendere Bloodborne -

Ultime Notizie dalla rete : Bloodborne per Bloodborne per PC si avvicina? Il gioco sarebbe stato sottoposto a nuovi playtest a luglio Eurogamer.it Bloodborne: la remaster su PS5 e PC in fase di test?

Da tempo si rincorrono le voci su una possibile remaster di Bloodborne destinata a PC e PS5. Proprio nel periodo precedente alla presentazione di quest’ultima console, a giugno, sono balzati fuori div ...

Bloodborne per PC si avvicina? Il gioco sarebbe stato sottoposto a nuovi playtest a luglio

La presunta versione PC di Bloodborne sarebbe stata presumibilmente sottoposta a un grande ciclo di playtest il mese scorso. PC Gaming Inquisition, che ha parlato del porting del gioco PS4 a giugno, h ...

Da tempo si rincorrono le voci su una possibile remaster di Bloodborne destinata a PC e PS5. Proprio nel periodo precedente alla presentazione di quest’ultima console, a giugno, sono balzati fuori div ...La presunta versione PC di Bloodborne sarebbe stata presumibilmente sottoposta a un grande ciclo di playtest il mese scorso. PC Gaming Inquisition, che ha parlato del porting del gioco PS4 a giugno, h ...