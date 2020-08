Abbandonata in spiaggia dopo la violenza sessuale. Le ​foto incastrano il branco (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gabriele Laganà I carabinieri sarebbero risaliti al responsabile della violenza sessuale, compiuta su una 20enne a Fregene, grazie a testimonianze e foto pubblicate sui social I tanto criticati social network, gioia e dolori di questa epoca caratterizzata da tecnologia e tanta vacua voglia di apparire, per una volta potrebbero essersi rivelati utili per risolvere un orrendo crimine compiuto ai danni di una ragazza di 20 anni a Fregene. La giovane era stata trovata seminuda e priva di sensi a causa di un alto tasso alcolemico in spiaggia nella mattinata di lunedì dopo una serata trascorsa in un locale con amiche. Ai carabinieri che l’hanno ascoltata, la ragazza aveva affermato con sicurezza di essere stata violentata. I militari del Gruppo di Ostia hanno, così, cominciato ad indagare ... Leggi su ilgiornale

