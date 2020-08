Viviana Parisi, in un referto medico le sue presunte “manie di persecuzione” (Di martedì 11 agosto 2020) Continuano a farsi largo ipotesi su ipotesi su cosa possa essere accaduto lunedì scorso a Viviana Parisi, la dj torinese di 43 anni in un primo momento scomparsa insieme al figlio di 4 anni, Gioele, dopo un sinistro stradale sulla A20, all’altezza del km 117 tra Sant’Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra. In corso in questo momento l’autopsia sul corpo della 43enne, ritrovato in avanzato stato di decomposizione nei giorni a seguire tra i boschi di Caronia. Spunta, stando a quanto riportato da numerose testate, la testimonianza della cognata della donna che avrebbe fatto riferimento ad un referto medico della Parisi in cui i dottori le avrebbero contestato “manie di persecuzione”. Il referto medico sulle ... Leggi su thesocialpost

