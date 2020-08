Virginia Raggi: «Mi ricandido, sono convinta che possiamo andare avanti» (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, la prima cittadina Virginia Raggi ha comunicato in videoconferenza con la maggioranza capitolina, la sua intenzione a ricandidarsi a sindaca. Un annuncio che era nell’aria, ma per il quale si attendeva la decisione dei vertici nazionali del Movimento 5 Stelle. In autunno il partito pentastellato avrebbero dovuto affrontare il dibattito sulla deroga al secondo mandato per alcuni o per tutti i propri eletti. La corsa al Campidoglio sarebbe per la Raggi un modo per “mettere pressione” al capo politico Vito Crimi. Virginia Raggi comunica: «Vado avanti, non lascio la tavola apparecchiata a quelli di prima». >>Leggi anche: Mariasole Pollio Instagram, incantevole in costume sul molo: «Che sorriso unico!» Virginia ... Leggi su urbanpost

