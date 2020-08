Vicenza, ragazzo nero si rifiuta di mostrare documenti, poliziotto tenta di strangolarlo | VIDEO (Di martedì 11 agosto 2020) Vicenza, si rifiuta di mostrare i documenti e un poliziotto tenta di strangolarlo – VIDEO Scene agghiaccianti arrivano da Vicenza, dove un ragazzo nero ha rischiato di essere soffocato da un poliziotto che gli chiedeva di mostrare i documenti. Nel VIDEO circolato in queste ore sui social e condiviso per la prima volta sul profilo Instagram di uno degli amici della vittima, si vede il giovane sfuggire al poliziotto fino a quando lui non riesce a raggiungerlo e prenderlo per il collo senza mascherina, tra le urla dei passanti e degli amici increduli. “Lo strozzi, lo strozzi”, grida una donna ... Leggi su tpi

