Telese, Carofano: “Quanto accaduto tra l’azienda e il Comune non è di mia conoscenza” (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Pasquale Carofano, ex sindaco di Telese Terme. “Per quanto di mia conoscenza, i pagamenti non erano stati effettuati per contestazioni all’azienda per motivazioni di natura tecnica. Si tratterebbe, di oneri relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio. Quanto accaduto dopo tra il Comune di Telese Terme e l’azienda non può essere di mia conoscenza, né ho avuto la possibilità di intervenire a tutela della mia comunità per la scelta irresponsabile, miope ed egoista dei consiglieri, che oggi firmano il comunicato stampa, di commissariare un Comune a poche settimane dal voto. Mi chiedo, questo sì, come mai ... Leggi su anteprima24

“La ditta che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nella nostra Telese, questa mattina ha inoltrato al Commissario Prefettizio ed al Prefetto di Benevento una nota nella quale comu ...

Tutti Telese: “Fatture non pagate, Telese rischia il caos rifiuti a Ferragosto”

