Roma | Raggi si ricandida e spiazza il Pd | il M5S archivia il limite dei due mandati

ROMA. Ora gli occhi sono tutti sul Pd. Che farà dopo che Virginia Raggi ha confermato che si ricandiderà a sindaca di Roma? A leggere le prime reazioni non ci sono dubbi. «Roma merita di più» sostiene ...Mancava solo l’annuncio, affidato al suo cantastorie, l’ex capogruppo in consiglio comunale Paolo Ferrara. L’uomo che dell’eventuale mancata ricandidatura di Virginia Raggi disse: «Sarebbe come fermar ...