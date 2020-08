Roma, Gonalons resta al Granada: in arrivo 4 milioni (Di martedì 11 agosto 2020) Roma - La Roma comincia a fare cassa con i giocatori fuori dai piani di Fonseca e in prestito in giro per l'Europa. Sono tanti i calciatori che il club giallorosso ha girato in prestito la scorsa ... Leggi su corrieredellosport

