Previsioni Meteo Agosto, dove pioverà e dove invece splenderà il sole nelle prossime settimane [DETTAGLI] (Di martedì 11 agosto 2020) Previsioni Meteo – Si è già abbastanza appurato, dalle varie indagini sul lungo periodo, che il prosieguo nel mese, o gran parte del resto di Agosto, possa trascorrere sostanzialmente all’insegna di una circolazione di matrice sudoccidentale o mediamente meridionale, spesso proveniente dal Nord Africa. Le temperature previste , sarebbero, in linea generale, oltre la norma, quindi con caldo abbastanza diffuso e piuttosto persistente su molte regioni, salvo temporanei orientamenti delle correnti da Nordovest e inserimento talora di correnti un po’ più miti oceaniche, in grado di arrecare localmente condizioni termiche più confortevoli. Prevalenza, quindi, dell’alta pressione e del tempo asciutto, spesso siccitoso su ... Leggi su meteoweb.eu

Dal meteo buone notizie per chi è in vacanza, un po’ meno per chi è costretto a restare a casa o obbligato a lavorare. La settimana di Ferragosto porterà in regalo caldo intenso e tantissimo sole. Sul ...

Grande caldo e temporali: a Milano scatta l'allerta meteo della protezione civile

Non solo caldo ma anche nubifragi. E per questo a Milano, a partire da mezzogiorno di mercoledì 12 agosto, entrerà in vigore una allerta meteo della protezione civile per temporali forti (codice giall ...

