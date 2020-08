Polestar 2: tutto quello che devi sapere sulla rivale di Tesla (Di martedì 11 agosto 2020) (Foto: Polestar)Il primo esemplare di Polestar 2 è stato consegnato partendo dal mercato di casa, quello svedese, lo scorso fine luglio dando ufficialmente il via alla sfida diretta con Tesla e la sua Model 3 con la quale si pone in competizione esplicita. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questa performante auto elettrica dotata di doppio propulsore e di batteria dalla lunga durata in grado di arrivare fino a 500 km di autonomia. Il progetto Polestar è stato affidato al ceo Thomas Ingenlath che si è occupato finora del design dei veicoli Volvo, colosso svedese a capo di questo progetto di Ev moderna e competitiva. La produzione di questa fastback è iniziata lo scorso marzo 2020 nello stabilimento cinese di Luqiao dove ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Polestar tutto Polestar 2: tutto quello che devi sapere sulla rivale di Tesla Wired.it Polestar 2: tutto quello che devi sapere sulla rivale di Tesla

Il primo esemplare di Polestar 2 è stato consegnato partendo dal mercato di casa, quello svedese, lo scorso fine luglio dando ufficialmente il via alla sfida diretta con Tesla e la sua Model 3 con la ...

Volvo XC60 Polestar Engineered: la prova su strada

Volvo non rinuncia alle sue varianti sportive anche adesso che il mercato si è convertito in massa all’elettrificazione, e la XC60 Polestar Engineered di questa prova su strada rappresenta la perfetta ...

Il primo esemplare di Polestar 2 è stato consegnato partendo dal mercato di casa, quello svedese, lo scorso fine luglio dando ufficialmente il via alla sfida diretta con Tesla e la sua Model 3 con la ...Volvo non rinuncia alle sue varianti sportive anche adesso che il mercato si è convertito in massa all’elettrificazione, e la XC60 Polestar Engineered di questa prova su strada rappresenta la perfetta ...