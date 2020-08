Napoli, il piano di De Laurentiis e Gattuso per il mercato (Di martedì 11 agosto 2020) Rinnovo di Gattuso : la fumata è grigia. Il tecnico calabrese è saldo sulla panchina del Napoli , ma per mettere il nero su bianco bisogna ancora aspettare. L'intoppo nel summit di ieri di Capri è ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Napoli piano Napoli, il piano di De Laurentiis e Gattuso per il mercato QUOTIDIANO.NET Lazio, Immobile: "Rinnovo e rimango a vita. David Silva? Lo aspettiamo a braccia aperte"

"Rinnovo del contratto? Sto aspettando che mi chiamino. Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio". Parola di Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A 2019/2020 con 36 reti, numeri che gli han ...

ULTIM'ORA Sky - Il Napoli insiste per Reguillon. il terzino ha già dato il suo ok al trasferimento.

Arrivano aggiornamenti sulla trattativa Tra il Napoli e Sergio Reguilon, terzino sinistro di proprietà del Real Madrid. A riportarli tramite Twitter è Mario Giunta, giornalista di Sky Sport: "Il Napol ...

