Migranti nudi davanti ai bimbi. L'ultimo schiaffo a chi li ospita (Di martedì 11 agosto 2020) Sofia Dinolfo Due episodi ieri in Sicilia che hanno sollevato l'indignazione dei cittadini. A Caltanissetta un migrante si è spogliato nel giardino pubblico per lavarsi e, ad Agrigento, degli extracomunitari si sono messi nudi in balcone davanti a bambini e donne. Continua il fenomeno degli sbarchi di Migranti e, con esso, anche i comportamenti che hanno ben poco a che fare con le buone maniere. Si potrebbe dire di essere abituati a pagine di cronaca che raccontano di come, più volte, i Migranti ospiti nei centri di accoglienza delle città italiane si siano comportati ignorando non solo le leggi dello Stato che li ospita ma anche il buon senso e il rispetto delle altre persone. Invece no, ogni comportamento di questo genere fa raccontare come i cittadini siano indignati e ... Leggi su ilgiornale

Caltanissetta, Lega denuncia: «Migrante fa doccia nudo in giardino pubblico»

