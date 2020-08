Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono la coppia dell’estate (Di martedì 11 agosto 2020) Così appassionati non si erano mai visti. Il settimanale Diva e donna, in edicola domani, pubblica le immagini esclusive dell'amore rovente fra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Su un gommone al largo dell'Argentario, dove rimangono fino al tramonto, sono inseparabili, fra coccole, baci, sguardi sognanti. E a vegliare su di loro c'è un amico speciale, l'Husky dell'attore che si chiama Brownie e non li perde mai di vista facendo anche il bagno assieme alla coppia. Il palestrato sex symbol delle fiction e la bella deputata di Italia Viva, frangetta e costume alla moda, sono ormai la coppia dell'estate e non si nascondono piu. Leggi su ilfogliettone

Le voci si concentrano su tre partiti: i parlamentari sarebbero tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 stelle e uno di Italia viva. Ora però 5 deputati rischiano la "gogna" e l'addio alla politi ...

