Ieri il occasione della registrazione del vaccino anticovid-19 sviluppato dagli scienziati del Centro di ricerca nazionale di epidemiologia e microbiologia russo "N.F. Gamaleya", Vladimir Putin ha voluto essere presente di persona alla conferenza stampa per illustrare un successo che dovrebbe dare lustro al paese in tutto il globo. L'annuncio che l'antidoto era pronto era già stato dato una decina di giorni fa ma era finito nella cronaca internazionale, sopraffatto da altre notizie. Così gli specialisti di comunicazione del Cremlino hanno … Continua L'articolo L'epidemia morde ancora e Putin è in cerca di popolarità proviene da il manifesto.

