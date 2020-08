La seconda ondata in autunno? Cosa accadrà al primo sintomo (Di martedì 11 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Respiratori in un reparto di terapia intensivaIl nuovo protocollo sicurezza per la scuola prevede l'isolamento immediato degli alunni che manifestino i sintomi del Coronavirus Isolamento immediato per alunni, docenti e personale Ata ai primi sintomi sospetti da Coronavirus e sorveglianza sanitaria in ogni scuola da parte di un medico competente. Sono queste, in estrema sintesi, le nuove direttive del Miur per garantire il ritorno in sicurezza all'attività scolastica a partire, verosimilmente, dalla fine del prossimo settembre. Le misure sono state sottoscritte dal Ministero dell'Istruzione in accordo con Organizzazione sindacali in data 6 agosto 2020 e sono disponibili, da oggi, nella sezione dedicata sul sito miur.gov.it. Le parole del Ministro Azzolina "Si tratta di un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela ... Leggi su ilgiornale

