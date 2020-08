Il vaccino di Putin contro la Covid19, tilt bufalaro dei NoVax: «Un placebo per fregare Oms e Bill Gates» (Di martedì 11 agosto 2020) Il Presidente russo Vladimir Putin, ex militare ed ex funzionario del KGB, ha annunciato pubblicamente che la Russia ha il suo vaccino «Sputnik V» contro il nuovo Coronavirus. È prodotto dalla Gamaleya Institute, in collaborazione col Ministero della sanità russo. Putin sostiene in una intervista, che avrebbe funzionato anche su sua figlia. Il pensiero è andato al mondo dei NoVax, quello che per anni ha visto il Premier russo come l’eroe indiscusso contro Big Pharma: come avranno reagito? Di seguito riportiamo tutte le incongruenze delle narrazioni complottiste, che cozzano con la presentazione del “nuovo” vaccino russo. Secondo la logica NoVax, per come è stato fatto, il vaccino ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Putin, Mosca ha registrato il primo vaccino #ANSA - HuffPostItalia : Walter Ricciardi: 'L'annuncio di Putin desta sconcerto. Di questo vaccino non sappiamo nulla' - SkyTG24 : Dopo meno di due mesi di test sull'uomo, il ministero della Salute russo ha approvato il primo vaccino al mondo con… - AndreaMarcucc14 : L’efficacia dello #Sputnik5 di #Putin come #vaccino è incerta, mentre è dimostrato che il #droplet provocato da chi… - planetpaul65 : RT @assurdistan: Ok. Come al solito l’@assurdistan risolve i problemi italiani. Per i #novax c’è il ‘vaccino’ di Putin e per i normali c’… -