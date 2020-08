“Il Castello delle cerimonie”, La Sonrisa costretta a chiudere: la conferma è arrivata poco fa (Di martedì 11 agosto 2020) Sono tre i casi positivi al coronavirus riscontrati nello staff della Sonrisa, il ristorante e albergo diventato famoso grazie al programma televisivo “Il Boss delle Cerimonie” (quando era ancora in vita Antonio Polese), diventato poi ”Il Castello delle cerimonie” con protagonista la figlia del ‘Boss’, Imma Polese, insieme al marito Matteo Giordano e i due immancabili Davide Gaetano e il maitre Ferdinando Romeo. Nella mattinata di ieri, 10 agosto, Ilaria Abbagnale, sindaca del comune di Sant’Antonio Abate (in provincia di Napoli), dove ha sede l’hotel di proprietà della famiglia Polese, ha firmato la richiesta dell’Asl di chiudere La Sonrisa in via precauzionale. A riportarlo è il quotidiano locale Metropolis. A ... Leggi su caffeinamagazine

