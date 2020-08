Giorgi-Kostyuk in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Praga 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Camila Giorgi e Marta Kostyuk sono opposte oggi al primo turno del Wta International di Praga 2020. La maceratese vuole confermare le ottime indicazioni mostrate a Palermo, dove è arrivata fino alla semifinale. La partita è visibile su Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) ed è in programma nella giornata di martedì 11 agosto come terzo match dalle ore 10:00 (dopo Tig-Krejcikova) e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di SuperTennis. Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca al termine. Leggi su sportface

CamiGiorgi_fan : Praga open OOP martedì 11 agosto Camila Giorgi vs Marta Kostyuk Terzo match del court 10 -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgi Kostyuk Giorgi-Kostyuk in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Praga 2020 Sportface.it