De Laurentiis e Gattuso stabiliscono gli obiettivi di mercato: Gabriel, Veretout, Boga e Under (Di martedì 11 agosto 2020) L’incontro di ieri tra Gattuso e De Laurentiis è stato anche un’occasione per parlare di mercato. Il tecnico ha chiesto un serie di acquisti di spessore, scrive il Corriere dello Sport, su modello di Osimhen, per rendere il Napoli davvero competitivo. “Si è parlato delle possibili cessioni di Koulibaly, Allan, Ghoulam e Milik. Mentre sul fronte degli acquisti la lista comprende Gabriel per la difesa, Veretout a centrocampo, Boga e Under per il pacchetto esterni. E ancora: se Arek andrà alla Juve nonostante l’esonero di Sarri, il Napoli potrebbe ricavare una contropartita tecnica da pescare tra il centrale argentino Romero, il mancino Pellegrini, l’esterno Bernardeschi”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

