Dalla Spagna: due casi di positività al coronavirus nel Valencia (Di martedì 11 agosto 2020) Il Valencia rende noto che nei test effettuati lunedì ai giocatori e ai membri dello staff tecnico della prima squadra, sono stati rilevati due casi positivi al COVID-19. Lo rivela l’edizione odierna del Mundo Deportivo. I due risultati positivi sono stati isolati e si trovano nelle rispettive abitazioni, seguendo i protocolli sanitari dettati Dalla Liga e dal club stesso. Per ora non si conosce l’identità dei positivi, soprattutto se siano giocatori o componenti dello staff tecnico. Foto: Valencia Pagina Facebook L'articolo Dalla Spagna: due casi di positività al coronavirus nel Valencia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Dalla Spagna: due casi di positività al coronavirus nel Valencia - Noovyis : (Dalla Spagna: due casi di positività al coronavirus nel Valencia) Playhitmusic - - jabbaTM : RT @Frank_Gira: No ma il problema sono i ragazzi di ritorno dalla vacanza da Grecia e Spagna. Non ci meritiamo questo. - Frank_Gira : No ma il problema sono i ragazzi di ritorno dalla vacanza da Grecia e Spagna. Non ci meritiamo questo. - m_spagna : Dalla #Lombardia alla #Toscana è tutta charity, dopo eh. Solo dopo. -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna: due casi di positività al coronavirus nel Valencia alfredopedulla.com Spagna, gioco online in crescita nel 2019: bene il betting, cala il bingo

Bene il 2019 per il gioco online in Spagna, come rende noto la Dirección General de Ordenación del Juego. Il gioco online in Spagna cresce. Lo evidenzia la Dirección General de Ordenación del Juego, n ...

ATS Brianza: quali regole valgono per il rientro dall’estero?

cittadini di Stati UE, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato ...

Bene il 2019 per il gioco online in Spagna, come rende noto la Dirección General de Ordenación del Juego. Il gioco online in Spagna cresce. Lo evidenzia la Dirección General de Ordenación del Juego, n ...cittadini di Stati UE, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato ...