Coronavirus e contagi di ritorno, l’appello di Vaia (Spallanzani) ai giovani: «Non trascurate la sicurezza. La seconda ondata dipende da noi» (Di martedì 11 agosto 2020) «Siamo in tempo per intervenire, ma serve farlo rapidamente». Così, Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma, commenta al Corriere della Sera l’aumento dei casi di Coronavirus registrato in Italia nelle ultime settimane dovuto anche ai cosiddetti “contagi da ritorno” dei vacanzieri. I mesi autunnali si avvicinano, ma Vaia invita alla calma e soprattutto ad adottare «lo stesso spirito che abbiamo dimostrato tutti all’inizio del lockdown. Usare i dispositivi per limitare al massimo i contagi e riaprire la società in sicurezza». A preoccupare è soprattutto l’arrivo di una seconda ondata, ma – dice ... Leggi su open.online

