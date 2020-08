Verbali Cts, Paolo Becchi contro Giuseppe Conte: "Nasconde documenti decisivi, si deve dimettere" (Di lunedì 10 agosto 2020) Continua a tenere banco la questione dei Verbali del comitato tecnico scientifico, dai quali emerge che il lockdown totale è stato una scelta squisitamente politica, presa in primis da Giuseppe Conte e poi avvallata in un secondo momento dagli esperti. Paolo Becchi è uno dei maggiori critici del premier su tale argomento: “È tollerabile un presidente del Consiglio che ha mentito sulla gestione dell'emergenza sanitaria e che ha tentato in ogni modo di Nascondere i documenti che lo inchiodano alle sue responsabilità?”. Poi la domanda rivolta direttamente ai partiti di opposizione: “Cosa diamine aspettano a chiedere le dimissioni di Conte?”. Quest'ultimo proprio ieri sera, in occasione di ... Leggi su liberoquotidiano

