Vendemmia, allarme Cia “Troppi ostacoli per contratti a stranieri” (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Col fisco 4.0 e lo smart working degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, servono 15 giorni per dotare di codice fiscale i lavoratori stranieri da contrattualizzare per la Vendemmia. Negli anni passati bastava un'ora per sbrigare la pratica. E' questo l'allarme lanciato da Cia-Agricoltori Italiani, a ridosso del periodo di raccolta delle uve. Le imprese agricole dopo aver presentato via e-mail la modulistica precompilata devono aspettare tempi troppo lunghi per il rilascio del codice, essenziale all'assunzione dei braccianti esteri per un regolare rapporto di lavoro. Secondo la Cia, rispetto all'era pre-Covid, la digitalizzazione della richiesta dovrebbe essere persino più snella per gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, perchè permette di bypassare ogni difficoltà di ... Leggi su iltempo

nestquotidiano : Vendemmia, allarme Cia “Troppi ostacoli per contratti a stranieri” - Italpress : Vendemmia, allarme Cia “Troppi ostacoli per contratti a stranieri” - vlntnc : Vendemmia, l’annata è ottima ma cresce l’allarme sui prezzi - svilupp : Vendemmia, l’annata è ottima ma cresce l’allarme sui prezzi @sole24ore - FilippoCarmigna : Vendemmia, l’annata è ottima ma cresce l’allarme sui prezzi @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Vendemmia allarme Vendemmia, allarme Cia “Troppi ostacoli per contratti a stranieri” Calabria News Vendemmia, allarme Cia “Troppi ostacoli per contratti a stranieri”

ROMA (ITALPRESS) – Col fisco 4.0 e lo smart working degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, servono 15 giorni per dotare di codice fiscale i lavoratori stranieri da contrattualizzare per ...

Il braccialetto anti-Covid per la vendemmia: ecco come funziona

Il braccialetto suona quando ci si avvicina a meno di un metro e mezzo da un altro lavoratore. Si dovrà vendemmiare anche così, nel disgraziato anno del Covid-19. E così Teamax ha ideato “Mio”, il bra ...

ROMA (ITALPRESS) – Col fisco 4.0 e lo smart working degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, servono 15 giorni per dotare di codice fiscale i lavoratori stranieri da contrattualizzare per ...Il braccialetto suona quando ci si avvicina a meno di un metro e mezzo da un altro lavoratore. Si dovrà vendemmiare anche così, nel disgraziato anno del Covid-19. E così Teamax ha ideato “Mio”, il bra ...