Tre corpi senza vita dentro a un'auto: una madre con le sue figlie gemelle (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono state rinvenute in un bosco a Uitikon questa mattina. La donna una 30enne tedesca, le piccole avevano 4 anni

ZURIGO - Una madre e le sue due gemelline di 4 anni sono state ritrovate morte questa mattina in un'area discosta a Uitikon (ZH). Lo comunica una nota della polizia. A notare i corpi senza vita un pas ...

