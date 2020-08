Roma. Due arresti per rapina in zona Termini (Di lunedì 10 agosto 2020) Dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso due uomini di origine somala di 27 e 25 anni che, nella zona di piazza dei Cinquecento-Roma Termini, hanno tentato di rapinare una donna del suo marsupio e, successivamente, hanno sottratto ad un uomo il suo cellulare. Proseguono le indagini su un terzo complice, che e’ riuscito a far perdere le sue tracce. Lo fa sapere con una nota la Questura di Roma. Ad intervenire sul posto gli agenti del Reparto Volanti e dei commissariati Viminale e Torpignattara, durante il normale servizio di controllo del territorio. La donna, urlando, era riuscita a richiamare l’attenzione di un amico che si trovava fuori dal sottopassaggio in via Giolitti. L’uomo, nel tentativo di difenderla, e’ stato aggredito fisicamente ... Leggi su romadailynews

juventusfc : HT | ? | Si chiude con tre reti il primo tempo all'Allianz Stadium. Due a uno il parziale per la Roma, al gol inizi… - AnnalisaChirico : Il Tribunale di Roma assolve Novartis e Roche in un proc. per aggiotaggio, all’origine un provvedimento Antitrust c… - repubblica : Coronavirus, chiuso a Roma un centro estivo dopo due contagi - _enz29 : RT @liottagio: Javier Zanetti con tre giocate ha deciso due scudetti e una Uefa. Bomba all'incrocio in finale di Uefa, destro al volo da fu… - lazarismo : RT @liottagio: Javier Zanetti con tre giocate ha deciso due scudetti e una Uefa. Bomba all'incrocio in finale di Uefa, destro al volo da fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Due Coronavirus: a Roma 31 nuovi casi, altri sette nel resto della regione Lazio RomaToday Morta Franca Valeri pochi giorni fa i 100 anni

Cento anni compiuti pochi giorni fa e una straordinaria carriera. Franca Maria Norsa, questo il vero nome di Franca Valeri, è morta. L'attrice è deceduta nella sua casa alle porte di Roma, intorno all ...

Diretta Wolverhampton – Siviglia: risultato in tempo reale

La partita Wolves – Siviglia dell’11 Agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per i quarti dell’Europa League 2019/2020 DUISBURG – Nella serata ...

Cento anni compiuti pochi giorni fa e una straordinaria carriera. Franca Maria Norsa, questo il vero nome di Franca Valeri, è morta. L'attrice è deceduta nella sua casa alle porte di Roma, intorno all ...La partita Wolves – Siviglia dell’11 Agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per i quarti dell’Europa League 2019/2020 DUISBURG – Nella serata ...