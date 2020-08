Porti Bari e Brindisi, accordo con Cdp per infrastrutture (Di lunedì 10 agosto 2020) Brindisi - E' stato siglato un protocollo di intesa tra l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale e Cassa Depositi e Prestiti, per accelerare la realizzazione di alcune ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

VitodeCeglia : #CDP e Authority insieme per lo sviluppo infrastrutturale dei porti di Bari e Brindisi - LaGazzettaWeb : Porti Bari e Brindisi, accordo con Cdp per infrastrutture - PaolaDelmonte : RT @GruppoCDP: Intesa CDP/@AdSPMAM per realizzare opere strategiche per i porti e le città di #Bari e #Brindisi. L'AD #FabrizioPalermo: “Su… - brindisilibera : New post (ROMA.Cassa Depositi e Prestiti e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale insieme per… - brindisilibera : New post (ROMA.Cassa Depositi e Prestiti e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale insieme per… -