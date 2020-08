MIT, oltre 853 milioni euro per la qualità dell’abitare (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Via libera dalla Conferenza Unificata al Decreto interministeriale della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, sottoscritto di concerto con il ministro dell’Economia e Finanze e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali per il Turismo, che mette a disposizione una dotazione complessiva di oltre 853 milioni di euro da destinare al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Si tratta di risorse che serviranno a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, al fine di contribuire al miglioramento della coesione sociale e della ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Via libera dalla Conferenza Unificata al Decreto interministeriale della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, sottoscritto di concerto con il ministro dell’Eco ...

Porti: Venezia, da Mit 26 mln per escavo canali e Molo Sali

(ANSA) - VENEZIA, 07 AGO - Sono 26 i milioni di euro messi a disposizione dei porti di venezia e Chioggia, all'interno dello stanziamento complessivo di 960 milioni del ministero delle Infrastrutture ...

(ANSA) - VENEZIA, 07 AGO - Sono 26 i milioni di euro messi a disposizione dei porti di venezia e Chioggia, all'interno dello stanziamento complessivo di 960 milioni del ministero delle Infrastrutture ...