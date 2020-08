Migranti, Lamorgese: '14 mila arrivi nel 2020, boom a luglio dalla Tunisia' (Di lunedì 10 agosto 2020) Migranti , il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese fa il punto sul numero delle persone straniere arrivate in Italia nel 2020: 14 mila arrivi, con boom di sbarchi a luglio. 'Circa 14mila Migranti ... Leggi su leggo

ilriformista : Prefetti contro #Lamorgese, le accuse: boom di dirigenti a Roma e disinteresse verso i #migranti - MediasetTgcom24 : Migranti, Lamorgese: '14mila arrivi nel 2020, boom a luglio' #Migranti - Agenzia_Italia : Migranti, Lamorgese: 'Il decreto è pronto, testo condiviso con la maggioranza' - Lella2021 : RT @ilmessaggeroit: Migranti, Lamorgese: «14 mila arrivi nel 2020, boom a luglio dalla Tunisia in crisi politica ed economica» https://t.co… - fisco24_info : Lamorgese: 'Scelta sul lockdown? Facile parlare col senno di poi' : La ministra dell'Interno: 'Ho preteso che a Lam… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Lamorgese

ROMA - Il decreto immigrazione è pronto. Il lavoro sulle nuove regole sul fronte migranti «è chiuso. Sto aspettando il parere dell’Anci perché cambia un po' il sistema di accoglienza. I Centri di acco ...Il nuovo decreto immigrazione, così si chiamerà, potrebbe arrivare a Palazzo Chigi entro ferragosto per poi essere portato in Consiglio dei ministri ( così come previsto) a settembre. Lo ha annunciato ...