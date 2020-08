McDonald’s fa causa all’ex amministratore delegato licenziato lo scorso autunno: ha fatto sesso con altre 3 dipendenti (Di lunedì 10 agosto 2020) Usa, McDonald’s fa causa all’ex ad per relazioni con dipendenti Il colosso americano dei fast-food, McDonald’s, ha annunciato di aver intrapreso un’azione legale contro il suo ex amministratore delegato, Steve Easterbrook, accusandolo di aver nascosto delle relazioni sessuali con alcune dipendenti. Il manager era stato licenziato nel novembre 2019 per una relazione consensuale con una dipendente, in violazione della policy aziendale, dimostrando, come comunicò la società, un comportamento “inappropriato”. I membri del consiglio d’amministrazione hanno successivamente appreso che Easterbrook aveva mentito loro, distrutto e nascosto informazioni sul suo comportamento personale e fatto sesso con ... Leggi su tpi

