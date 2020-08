Mattino: De Laurentiis incontra un socio dell’Atletico, una pista che porta Milik a Madrid? (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Mattino paventa l’ipotesi che Milik possa rientrare in una trattativa con l’Atletico Madrid. La supposizione parte da un incontro, a Capri, tra De Laurentiis ed Iden Ofer, uno dei nuovi soci del club spagnolo. Il quotidiano scrive: “Attenzione a una serie di piste: giorni fa a Capri, ha fatto visita a De Laurentiis uno dei nuovi soci dell’Atletico Madrid, Iden Ofer. Il patron azzurro lo ha stregato ed è chiaro che tra i due club ci sia una pista privilegiata. Che per esempio potrebbe portare Milik a Madrid. Il polacco aveva una intesa con la Juventus da tempo, ora bisogna capire se l’arrivo di Pirlo cambia le carte in tavola”. L'articolo Mattino: De ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mattino: De Laurentiis incontra un socio dell’Atletico, una pista che porta Milik a Madrid? Iden Ofer ha fatto visi… - news24_napoli : IL MATTINO – Napoli-Callejon, addio vicino. Dopo il Barcellona ultimo… - cn1926it : Il Mattino – #Callejon ai saluti: dopo Barcellona incontro con #DeLaurentiis. I dettagli - mirko_masella : RT @sportli26181512: Napoli, De Laurentiis contro la Uefa: 'Fanno il gioco delle tre scimmie...': Ai microfoni de Il Mattino ha parlato Aur… - sportli26181512 : Napoli, De Laurentiis contro la Uefa: 'Fanno il gioco delle tre scimmie...': Ai microfoni de Il Mattino ha parlato… -