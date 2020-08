Lavoro, Catalfo: “Il blocco dei licenziamenti non è un problema. Abbiamo trovato una buona mediazione per accompagnare imprese e lavoratori fuori dall’emergenza” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Non ci sono vinti e vincitori. Abbiamo trovato una buona mediazione per accompagnare imprese e lavoratori fuori dall’emergenza”. E’ quanto ha detto al Corriere, la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, a proposito della misura contenuta nel Dl Agosto sul blocco dei licenziamenti. Quanto alle parole di Confindustria, osserva: “E’ un’opinione che rispetto ma che non mi trova d’accordo. Ricordo che la cassa è un aiuto non solo per i lavoratori, ma anche per le imprese che possono tenere i dipendenti senza sostenerne il costo. In più Abbiamo aiutato le aziende con i contributi a ... Leggi su lanotiziagiornale

MPenikas : LN Lavoro, Catalfo: “Il blocco dei licenziamenti non è un problema. Abbiamo trovato una buona mediazione per accomp… - Aljangelo : 'Chi l’ha scritta questa norma, i cui abusi oggi indignano così violentemente i Di Maio e tutti i pentastellati? L’… - danieledv79 : RT @madamapezzetta: @MilaSpicola Nunzia Catalfo e Pasquale Tridico. Più precisamente, su loro indicazione, il capo dell'ufficio legislativo… - madamapezzetta : @MilaSpicola Nunzia Catalfo e Pasquale Tridico. Più precisamente, su loro indicazione, il capo dell'ufficio legisla… - falitalia : @Tuttosommatoio1 D'altronde abbiamo un Di Maio 2 volte ministro e una Catalfo ministra del lavoro con questo CV… -